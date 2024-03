Prozess um den Unfalltod von Treat Williams: Urteil steht!

Neuigkeiten aus dem Prozess um den Unfalltod von Treat Williams (✝71)! Der Fahrer, der in den tödlichen Verkehrsunfall in Vermont verwickelt war, bekennt sich der fahrlässigenTötung für schuldig. Die Anklage wurde im Vorfeld herabgestuft. Der 35-jährige Ryan Koss erhält einen einjährigen Strafaufschub sowie eine Bewährungsstrafe. Die Auflagen sehen vor, dass er seinen Führerschein für ein Jahr abgeben muss. Des Weiteren muss Ryan ein Programm zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung absolvieren.

Den Gerichtstermin nutzte der aus Vermont stammende Mann auch, um Treats Familie um Vergebung zu bitten. "Ich bin hier, um mich zu entschuldigen und die Verantwortung für diesen tragischen Unfall zu übernehmen", lauteten Ryans Worte, wie The Associated Press berichtet. Gill, der Sohn des verstorbenen Schauspielers, nahm die Entschuldigung an: "Ich vergebe Ihnen, und ich hoffe, dass Sie sich selbst vergeben." Doch der Schmerz scheint noch sehr tief zu sitzen. "Ich wünschte wirklich, Sie hätten meinen Vater nicht umgebracht. Das musste ich wirklich sagen", fügte der 32-Jährige noch hinzu.

Auch Pam Van Sant, die Witwe des US-Amerikaners, bedauerte im People-Interview den tragischen Verlust von Treat: "Es fühlt sich einfach an wie ein Loch in unserer Familie und im Gefüge der Welt. Die ganze Atmosphäre fühlt sich anders an." Dennoch versuche sie, sich auf schöne Momente zu konzentrieren, die sie mit ihrem Ehemann hatte: "Ich weiß, dass er gewollt hätte, dass wir einfach nur feiern und alles genießen, also tun wir unser Bestes, um das zu erreichen."

Getty Images Treat Williams mit seiner Frau Pam und ihrem Sohn Gill

Getty Images Treat Williams, Mai 2006

