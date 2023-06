Treat Williams' Tod: Diese Stars gedenken des Schauspielers

Die Stars zollen ihm ihren Tribut. Treat Williams (✝71) hatte schon in jungen Jahren Erfahrungen als Schauspieler gesammelt. Seinen großen Durchbruch hatte er dann mit der Musicalverfilmung von "Hair" feiern dürfen. Mit verschiedensten Rollen in Filmen und Serien wie "Chicago Fire" begeisterte er die Fans. Doch der Schauspieler ist am Montag bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen. Und Treats Verlust wird von zahlreichen Promis betrauert.

Der Schauspieler Trevor Donovan (44) schreibt auf Twitter: "Meine Gedanken und mein Beileid gelten in dieser schweren Zeit seiner Familie." Er hoffe, sie finden Trost und Kraft in Erinnerungen und in der Liebe, die sie miteinander teilen. Auch James Woods (76) erinnert sich an seinen Kollegen zurück: "Während eines langen Drehs kann es ziemlich einsam sein, aber seine unverwüstliche gute Laune und sein Sinn für Humor waren ein Geschenk des Himmels." Der "Es war einmal in Amerika"-Darsteller sei am Boden zerstört. Wendell Pierce lernte Treat ebenfalls als leidenschaftlichen und kreativen Mann kennen. "Er war freundlich und stand immer mit Rat und Unterstützung zur Seite. Ruhe in Frieden", schreibt der Suits-Darsteller.

Der 71-Jährige verunglückte am Montag bei einem Motorradunfall in der Nähe von Vermont. Sein Agent erklärte gegenüber People: "Treat bog nach links ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab." Er sei laut dem Feuerwehrchef mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach New York geflogen worden, habe es jedoch nicht geschafft.

Getty Images Wendell Pierce, "Suits"-Darsteller

Getty Images James Woods, Februar 2017

Getty Images Treat Williams, "Chicago Fire"-Darsteller

