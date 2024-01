Nina Ensmann ist schwanger: Was bedeutet das für GZSZ-Rolle?

Nina Ensmanns Leben wird sich komplett verändern! In ihrer Rolle als Jessica Reichelt sorgt sie bei GZSZ immer für viel Aufruhr. Privat ist die Schauspielerin bereits seit 16 Jahren mit ihrem Partner Marc zusammen – und jetzt erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind! Der Soap-Star und sein Freund dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen, der noch im Januar zur Welt kommen soll. Wie geht es nun für Ninas GZSZ-Rolle Jessica weiter?

"Ich gehe ganz normal in den Mutterschutz und dann werde ich bis zum Sommer Elternzeit nehmen. Ich werde also ungefähr ein halbes Jahr Babypause machen. Und dann werde ich reduziert wieder anfangen zu arbeiten", berichtet sie Bild. Wie sich das auf Jessica Reichelt auswirkt, sei aktuell noch in Planung. "So viel kann ich verraten: Meine Rolle wird vielleicht in eine andere Stadt gehen und dann nach meiner Babypause sicherlich zurück nach Berlin kommen", teasert Nina an.

Vor ihren Set-Kollegen hat Nina ihren besonderen Zustand lange geheim gehalten. "Ich wollte keine Sonderbehandlung am Set! Die Produktion wusste selbstverständlich schon Bescheid und hat sich an die Vorgaben gehalten. Ich wollte einfach, dass alles ganz normal weiterläuft", erklärt sie. Deshalb habe Nina bis zum 9. Monat gearbeitet.

Anzeige

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Schauspielerin

Anzeige

RTL/Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt und Nina Ensmann bei GZSZ

Anzeige

Getty Images Nina Ensmann im Juni 2023

Anzeige

Wie findet ihr Ninas Entscheidung, bis zum 9. Monat weiterzuarbeiten? Respekt! Sie sollte sich mehr Pausen gönnen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de