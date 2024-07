Nina Ensmann zurück bei GZSZ: So managt sie Arbeit und Baby

Im Februar wurde Nina Ensmann zum ersten Mal Mama. Vor der Babypause war die Schauspielerin von den Dreharbeiten für GZSZ ziemlich eingespannt. Anfang Juli kehrte sie ans Set der beliebten Vorabendserie zurück – doch wie managt die frischgebackene Mama ihr Privatleben und den Job? Im RTL-Interview verrät sie: "Ich bin da sehr optimistisch und für mich schließt sich das nicht aus, Job und Kind zu haben. Ich werde von lieben Menschen unterstützt und ich denke, dass wir das alles sehr gut hinbekommen."

Auch ihr Sohn, dessen Name Nina zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten will, komme so auf seine Kosten: "Ich bin der Überzeugung, dass es für den Kleinen auch eine Bereicherung sein wird, nicht immer nur tagein, tagaus mit seinen Eltern abzuhängen. Denn er freut sich schon sehr auf Tante Anne und die vielen neuen Freunde bei GZSZ." Dass Nina wenige Monate nach der Geburt wieder ans Set zurückkehrt, stößt bei den Fans eher auf Zuspruch als auf Hate. "Es freut mich, dass sich die Zuschauer freuen, wenn ich wieder Jessica bei GZSZ spiele. Ich bekomme bereits seit Wochen ganz viele liebe Nachrichten, dass ich hoffentlich bald wieder vor der Kamera stehe, aber dennoch auf jeden Fall jede Minute mit meinem kleinen Gold Nugget genießen soll", freut sich die Seriendarstellerin weiter in dem Interview.

Das Leben als Mama habe Nina total bereichert. Ihr schönster Moment mit dem Kleinen wiederhole sich jeden Morgen aufs Neue: "Der Moment, wenn ich morgens wach werde. Der Kleine liegt dann schon wach neben mir und strahlt mich an. Wir 'erzählen' uns dann immer, was wir geträumt haben und lachen dabei sehr viel! Mein Sohn lacht genauso gerne und viel wie ich, das ist großartig!" Die Zeit mit ihrem Schatz vergehe wie im Flug: "Der Kleine entwickelt sich so schnell und es macht unfassbar viel Freude, ihn dabei zu begleiten. Er möchte schon unbedingt sitzen und immer überall mittendrin sein. Er betrachtet die Welt mit offenen Augen und quietscht dabei."

Anzeige Anzeige

RTL Nina Ensmann, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

RTL Nina Ensmann, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ninas Entscheidung, nach der Babypause schnell wieder zur Arbeit zurückzukehren? Mutig und inspirierend! Zu früh, sie hätte warten sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de