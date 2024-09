So wuppt GZSZ-Star Nina Ensmann Alltag als berufstätige Mama

Im vergangenen Februar wurde GZSZ-Star Nina Ensmann zum ersten Mal Mama. Vor einigen Wochen kehrte die Schauspielerin dann aus ihrer Babypause zurück ans Set der Daily. "Ich liebe es auch, Mama zu sein, und ich liebe es, eine berufstätige Frau zu sein! Natürlich ist es eine Herausforderung, beides zu vereinen, aber mein Herz ist voller Glück, und meine Organisationsseele darf sich austoben", schwärmt Nina jetzt im RTL-Interview. Dabei steht ihr Ehemann Marc stets zur Seite: "Einen strukturierten Alltag habe ich nicht; Marc und ich planen jede Woche und jeden Tag neu. Es bleibt also immer spannend bei uns!"

Gleichzeitig gibt die Seriendarstellerin zu: So ganz einfach war es für sie und ihren Liebsten zu Anfang nicht. "Die ganze Situation war für uns als Paar neu. Wir mussten uns gemeinsam erst mal eingrooven, und das ist auch immer noch ein fortlaufender Prozess", verrät Nina ebenfalls im Interview und fügt hinzu: "Egal, wie gut man plant, wenn das Baby krank wird, fällt das ganze Kartenhaus zusammen. In solchen Momenten lässt man alles stehen und liegen und hat eine ganz klare Priorität: Das Kind steht über allem!" Wenn Not am Mann ist, stärkt aber auch Ninas GZSZ-Crew der kleinen Familie den Rücken. "Einige Kolleg:innen haben mir angeboten, auf den Kleinen aufzupassen, falls es nötig ist. [...] Marc und ich arbeiten super als Team zusammen und haben liebe Menschen um uns herum, die uns unterstützen, wenn es nötig ist."

Im September vergangenen Jahres hatten Nina und Marc verraten, dass sie erstmals Eltern werden. Im Februar war es dann endlich so weit: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt! "Wir sind überwältigt von so viel Liebe und Glück. Unser Baby ist das größte und schönste Geschenk, das wir uns vorstellen können", schwärmte die frischgebackene Mama damals im Interview mit RTL. Den Namen ihres Nachwuchses verriet sie aber nicht – und das soll auch in naher Zukunft erst einmal so bleiben: "Das Geheimnis, wie er wirklich heißt, hüte ich noch ein wenig. Eine Bekanntgabe des Namens ist derzeit kein Thema für uns."

Anzeige Anzeige

RTL Nina Ensmann, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Ensmann und Marc Demmig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nina den Spagat zwischen Schauspielerin und Muttersein meistert? Beeindruckend! Na ja, an ihrer Stelle hätte ich mir eine längere Auszeit gegönnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de