Kurz nach Geburt: Nina Ensmann strahlt auf dem Red Carpet!

Nina Ensmann zeigt ihr Glück mit einem strahlenden Lächeln! Bekannt ist die Schauspielerin vor allem für ihre Rolle in der Daily GZSZ. Dort verkörpert sie Jessica Reichelt. Aber auch privat könnte es aktuell für das Model nicht besser laufen. Denn erst vor wenigen Tagen durften sie und ihr Partner Marc Demmig Nachwuchs auf der Welt begrüßen – und der gesamten Familie geht es bestens. Nun zeigt sich Nina erstmals wieder auf dem Red Carpet!

Im Rahmen der diesjährigen Berlinale besuchte die frisch gebackene Mama am Freitag die Red Night und posierte dort überglücklich auf dem roten Teppich. In einem langen schwarzen Glitzerkleid strahlte der TV-Star neben Ulrike Frank (55) in die Kameras – das Familienglück ist Nina dabei deutlich anzusehen.

Vergangene Woche hatte sich die GZSZ-Darstellerin erstmals wieder bei ihren Fans auf Instagram gemeldet und ihnen ein Update gegeben: "Dem Nugget und mir geht es hervorragend." Überglücklich hatte Nina noch hinzugefügt: "Keks ist total verknallt und Marc unterstützt, wo er kann."

ActionPress Ulrike Frank und Nina Ensmann bei der Red Night 2024

ActionPress Ulrike Frank und Nina Ensmann, 2024

Getty Images Nina Ensmann und Marc Demmig, 2023

