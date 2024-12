Nina Ensmann freut sich auf ihr erstes Weihnachten als Mama

Nina Ensmann durfte sich im Februar 2024 über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Beim vergangenen Weihnachtsfest war sie hochschwanger, von daher möchte sie die Feiertage nun umso mehr genießen. "Ich freue mich riesig! Es ist für uns ein besonderes Weihnachtsfest – unser erstes als kleine Familie. Vielleicht wird es sogar das schönste Weihnachten, der Beginn einer Reihe von unvergesslichen Festen", schwärmt die GZSZ-Darstellerin gegenüber RTL und verrät außerdem: "Es fühlt sich einfach magisch an, diesen Moment mit unserem Sohn zu erleben, und ich kann es kaum erwarten, die Feiertage in vollen Zügen zu genießen."

Bei der Gelegenheit plaudert die Münsterländerin, die in der Serie als Jessica Reichelt zu sehen ist, auch einiges über ihren Sohnemann aus. "Er entwickelt sich prächtig und überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Er krabbelt inzwischen durch die ganze Wohnung, zieht sich überall hoch und erzählt uns in seiner eigenen Sprache ausführlich, was er so erlebt", berichtet die stolze Mama dem Sender. Das gehe sogar so schnell, dass Nina Sorge habe, wichtige Meilensteine zu verpassen. Deshalb versuche sie immer, jeden Moment bewusst wahrzunehmen.

Nach der Geburt ihres Sprösslings nahm sich Nina eine lange Auszeit von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Doch im Juli kehrte die Partnerin von Marc Demmig zu der Show zurück. Damals machte sie gegenüber dem Fernsehsender deutlich, dass sie Beruf und Familie unter einen Hut kriegen wolle: "Ich bin da sehr optimistisch und für mich schließt sich das nicht aus, Job und Kind zu haben. Ich werde von lieben Menschen unterstützt und ich denke, dass wir das alles sehr gut hinbekommen."

RTL Nina Ensmann, GZSZ-Star

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann mit ihrer Familie, Juni 2024

