Erster Nachwuchs: So war Geburt für GZSZ-Star Nina Ensmann

Sie spricht aus dem Nähkästchen. Normalerweise steht Nina Ensmann in ihrer Rolle als Jessica Reichelt für die Daily GZSZ vor der Kamera. Davon musste die Schauspielerin zuletzt jedoch eine Pause nehmen. Der Grund: Sie und ihr Partner Marc bekamen zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Bislang hält die Neumama ihren neuen Familienalltag jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist ein aktuelles Interview des Serienstars: Nina spricht erstmals über die Geburt ihres Kindes.

"Die Geburt war eine der intensivsten und gleichzeitig schönsten Erfahrungen meines Lebens", verrät die Blondine gegenüber RTL und fügt hinzu: "Die Atmosphäre im Kreißsaal war sehr schön, wir hatten entspannte Musik und Kerzen an." Dabei musste Nina die Geburt auch nicht ohne moralische Unterstützung bewältigen. Immer an ihrer Seite: Partner Marc. "Er [...] hatte alles im Blick", berichtet sie. Letztlich werde sie jedoch vor allem einen Moment auf ewig in Erinnerung halten: "Der Moment, in dem ich meinen Sohn in Empfang nahm – unbeschreiblich."

Nur kurz nachdem ihr kleines Glück das Licht der Welt erblickt hatte, meldete sich Nina bereits im Netz bei ihrer Community. "Dem Nugget und mir geht es hervorragend. [...] Keks ist total verknallt und Marc unterstützt, wo er kann", schrieb die frischgebackene Mama in einem kurzen Statement auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige

Getty Images Nina Ensmann und Marc Demmig, 2023

Anzeige

Getty Images Nina Ensmann, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de