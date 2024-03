Wird GZSZ-Star Nina Ensmann bald Namen ihres Babys verraten?

Erst im vergangenen Monat überraschte Nina Ensmann ihre Fans mit zuckersüßen News. Die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner Marc Demming wurden zum allerersten Mal Eltern. Voller Glück teilten sie auf Social Media, einen Jungen auf der Welt begrüßt zu haben. Während der GZSZ-Star bereits einige Details über die Geburt preisgegeben hatte, soll jedoch vor allem ein Detail der Öffentlichkeit wohl erst mal noch verwehrt bleiben. "Das Geheimnis, wie er wirklich heißt, hüte ich noch ein wenig", erklärt die Neu-Mama in einem aktuellen Interview mit RTL und fügt hinzu: "Eine Bekanntgabe des Namens ist derzeit kein Thema für uns."

Obwohl sie den Namen des kleinen Wonneproppens, den ihre Community bisher nur unter dem süßen Kosenamen "Nugget" kennt, vorerst nicht ausplaudert, ist eines sicher: Seit seiner Geburt ist sie ganz vernarrt in den Kleinen. "Immer wenn er mich anschaut, denke ich, er könnte auch Angel heißen – mit seinem lieben, treuen und anhänglichen Blick." Und auch wenn ihre Fans sehnlichst auf die Bekanntgabe warten, werden sie sich wohl noch etwas gedulden müssen. Aktuell stehe für die frischgebackenen Eltern vor allem eines im Vordergrund. "Wir sind gerade alle gesund, munter und superglücklich. Das ist für uns im Moment das Allerwichtigste", verrät der Daily-Star abschließend.

Über die Entbindung ihres Familienzuwachses plauderte Nina bereits vor einigen Wochen nähere Details aus. "Die Geburt war eine der intensivsten und gleichzeitig schönsten Erfahrungen meines Lebens. [...] Der Moment, in dem ich meinen Sohn in Empfang nahm – unbeschreiblich", schwärmte die frischgebackene Mama im Interview mit dem Sender. Immer mit an ihrer Seite war da natürlich auch ihr Liebster Marc. "Er [...] hatte alles im Blick", berichtete sie.

Nina Ensmann, Schauspielerin

Nina Ensmann, GZSZ-Star

