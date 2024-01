Optiker-Pionier Günther Fielmann ist mit 84 Jahren gestorben

Er baute sich ein Imperium auf. Günther Fielmann (✝84) hatte ursprünglich eigentlich Fotograf werden wollen – doch sein Vater hatte ihm eine Optikerlehre empfohlen. 1972 eröffnete er schließlich sein erstes Brillengeschäft in Cuxhaven. Heute umfasst das Unternehmen 977 Niederlassungen im In- und Ausland und beschäftigt mehr als 22.000 Mitarbeiter. Günthers Vermögen wird auf 5 Milliarden Euro geschätzt. Nun ist der Geschäftsmann gestorben.

Wie das Unternehmen auf seiner Website bekannt gibt, starb der Gründer des Fielmann-Imperiums bereits am 3. Januar in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Günther wurde 84 Jahre alt. "Uns allen wird Günther Fielmann mit seiner kundenorientierten Philosophie, seiner Schaffenskraft und seinem visionären Geist als Pionier der Augenoptik in Erinnerung bleiben", verlautet die Fielmann-Gruppe.

Günther hinterlässt einen Sohn und eine Tochter, die aus seiner 2004 geschiedenen Ehe stammen. Bereits 2019 hatte er sich aus seinem Unternehmen zurückgezogen und es in die Hände seiner Kinder übergeben. "Mein Vater hat immer wieder kundenfreundliche Leistungen eingeführt, die es zuvor nicht gab. Er hat die gesamte Branche im Dienste der Kunden revolutioniert", trauert Marc um seinen Vater.

ActionPress Günther Fielmann, Unternehmer

