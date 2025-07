"Erste Tochter": Anna-Maria Ferchichi schwärmt von Aaliyah

Für Anna-Maria Ferchichi (43) ist heute ein ganz besonderer Tag. Die Influencerin feiert den 13. Geburtstag ihrer Tochter Aaliyah. Die Jugendliche ist ihr zweites von insgesamt acht Kindern – und ihre erstgeborene Tochter. Dass sie nun offiziell eine Teenagerin ist, stimmt Anna-Maria emotional. "Heute wirst du 13 Jahre alt. Meine erste Tochter. Mein zweites Kind. Und doch hast du mir eine ganz neue Art von Liebe gezeigt. Du bist jetzt ein Teenager – ein neues Kapitel beginnt – für dich und für mich. Ich bin so stolz auf die junge Frau, die da heranwächst", widmet sie dem Geburtstagskind rührende Zeilen auf Instagram.

Dass ihre Aaliyah kein kleines Mädchen mehr ist, weckt die sentimentale Seite der 43-Jährigen: "Gleichzeitig macht es mich auch ein bisschen traurig, weil ich spüre, wie schnell du groß wirst. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich dich das erste Mal im Arm hielt – so zerbrechlich und vollkommen." Das Leben als achtfache Mama kann auch mal herausfordernd sein – Anna-Marias liebevolle Worte machen aber deutlich, wie sehr sie in dieser Rolle aufgeht. "Du hast mein Herz vom ersten Moment an erobert. Du bist klug, feinfühlig, stark und voller Zauber. Ich bin unendlich dankbar, deine Mama zu sein. Ich liebe dich mehr, als Worte je sagen können", schwärmt die Ehefrau des Rappers Bushido (46).

Anna-Maria, ihr Mann Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, und alle ihre Kinder verbringen gerade ein paar Wochen des Sommers in Thailand. Eigentlich lebt die Großfamilie in Dubai. Im Jahr 2022 verließen sie ihre Heimat Berlin und zogen mit Sack und Pack in das arabische Emirat. Zuerst wurde es das neue Zuhause für die beiden Eltern und ihre sieben gemeinsamen Kinder. Inzwischen ist auch Montry, Anna-Marias ältester Sohn aus einer früheren Beziehung, gemeinsam mit seiner Freundin fest nach Dubai ausgewandert.

Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024