Annika Gassner bangt nach Achterbahnunfall um ihre Karriere

Model Annika Gassner erlebte jetzt einen Albtraum auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Gemeinsam mit ihrer Tochter Milana wollte sie in der familienfreundlichen Achterbahn "Wilde Maus XXL" einen spaßigen Moment verbringen. Doch die Fahrt endete in einem schmerzhaften Unglück: Während einer abrupten Vollbremsung stieß Annika mit voller Wucht mit der Nase an den Sicherheitsbügel. "Ich dachte, wir hätten schon angehalten – aber plötzlich gab die Bahn noch mal Gas und machte dann eine Vollbremsung", schilderte sie gegenüber Bild. Die Verletzungen machten sich schnell bemerkbar und ließen das Model zusammenbrechen. Mitarbeiter der Bahn leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich sowohl um die verletzte Mutter als auch um ihre besorgte Tochter.

Die Verletzung hinterlässt sichtbare Spuren: Die Nase des Models ist geschwollen, zeigt einen Höcker und die Augenpartie ist von dunklen Schatten gezeichnet. "Alles ist grün und blau geworden", so Annika. Besonders besorgt macht sie, dass ihr Gesicht ihr Kapital sei und speziell ihre Nase als Markenzeichen gilt. Ob der Unfall durch einen technischen Defekt der Achterbahn ausgelöst wurde oder ein tragischer Einzelfall war, ist derzeit noch unklar.

In der Vergangenheit wurde Annika für ihre kleine und schmale Nase in der Schule gehänselt – heute hatte sie gelernt, sie zu lieben und als besonderes Merkmal ihrer Karriere zu sehen. "Ich war so stolz auf meine Nase, weil sie echt war", erklärte sie. Der Unfall auf der Kirmes hat nicht nur ihre Zukunftspläne erschüttert, sondern auch einen Teil ihres Selbstbewusstseins getroffen. Ob Annika rechtliche Schritte einleiten wird, ist derzeit noch ungewiss.

