Andrea Kiewel imitiert im Fernsehgarten Kiss-Cam-Eklat

Andrea Kiewel (60), bekannt als "Kiwi", sorgte am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten für einen echten Lacher. Unter dem sommerlichen Motto "Ice Ice Baby" heizte nicht nur die Sonne bei über 30 Grad ein, sondern auch eine besondere Parodie. Die Moderatorin holte während der Liveshow Olaf auf die Bühne – den beliebten Schneemann aus Disneys "Die Eiskönigin". Was zunächst wie bühnenübliches Entertainment schien, wurde zu einem echten Hingucker, als Kiwi sich innig an den bauchigen Charakter schmiegte und mit ihm lachend posierte. Diese Szene erinnerte viele an das viel diskutierte Kiss-Cam-Bild, das kürzlich bei einem Coldplay-Konzert weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Das besagte Kiss-Cam-Foto zeigt den früheren CEO Andy Byron, wie er bei einem Konzert von Coldplay mit seiner Kollegin schmust. Das Pikante: Sowohl der Unternehmer als auch die Dame sind verheiratet – und zwar nicht miteinander. Dass bei dem vermeintlichen Paar etwas nicht stimmt, wurde an ihrer Reaktion deutlich: Nachdem die Kamera auf sie schwenkte, lösten sie sich voneinander und versuchten, aus dem Bild zu verschwinden. Obwohl die beiden sich schnell aus der Situation zu retten schienen, wurde ihnen dieser Moment zum Verhängnis. Das Video von dem Kiss-Cam-Fauxpas ging viral – mit weitreichenden Folgen. Mittlerweile musste Andy sogar von seinem Posten als CEO zurücktreten.

Auf Instagram teilte die offizielle Seite des Fernsehgartens die Kuschelszene von Kiwi und Olaf. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Doch während viele Kiwi und Olafs Kuscheleinheit feiern und fröhlich mit Lach-Smileys auf den Videoausschnitt reagieren, gibt es auch einige kritische Stimmen. Einige finden die Aktion geschmacklos und peinlich. "Ich verstehe nicht, wie man sich über solch eine Tragödie so lustig machen kann", fragt sich ein User. Ein anderer Nutzer findet: "Mein Gott, ist das peinlich."

Instagram / fernsehgarten Andrea Kiewel und Olaf der Schneemann im Fernsehgarten, Juli 2025

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star