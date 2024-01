Im Rollstuhl: Jessica Lange beim Spaziergang durch New York

Fans sind in Sorge um Jessica Lange. Die Schauspielerin gehört seit geraumer Zeit zu den ganz großen Namen im Business. Dabei hatten sie vor allem ihre Rollen in der beliebten Serie American Horror Story zum absoluten Publikumsliebling gemacht. Erst vor Kurzem ließ sie dann jedoch durchsickern, sie spiele mit dem Gedanken, sich aus Hollywood zurückzuziehen. Nun sorgen aktuelle Schnappschüsse für noch mehr Beunruhigung bei ihren Fans. Jessica wird im Rollstuhl gesehen.

Paparazzi erwischen die 74-Jährige bei einem Spaziergang durch New York City. Obwohl Jessica dabei von ihrer berühmten Freundin Susan Sarandon (77) begleitet wird, scheint vor allem ein anderes Detail den Blicken ihrer Fans nicht zu entgehen. Mehrere Bilder zeigen, wie die Schauspielerin in einem Rollstuhl durch die Straßen der Metropole geschoben wird. Nur kurz nach Veröffentlichung dieser gibt ein Sprecher der Blondine jedoch Entwarnung. "Jessica ist gesund und es geht ihr gut, sie erholt sich von einer Beinverletzung, die sie sich in einem Hundepark zugezogen hat", verrät er gegenüber Page Six.

Obwohl die Schauspielerin in der Vergangenheit große Erfolge mit "American Horror Story" gefeiert hatte, hatte sie sich schon vor vielen Jahren von der Serie verabschiedet. Zuletzt erlebte der Cast dafür eine große Veränderung. Ausgerechnet Realitystar Kim Kardashian (43) sahnte in der zwölften Staffel eine der begehrten Hauptrollen ab.

Getty Images Jessica Lange und Susan Sarandon im September 2017

Getty Images Jessica Lange, Schauspielerin

Getty Images Jessica Lange im Februar 2017

