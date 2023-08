Kim Kardashian spielt Hauptrolle in "American Horror Story"

Diese Seite kennen wir noch nicht von ihr! Kim Kardashian (42) zeigt immer wieder gerne, wie facettenreich sie ist und was sie eigentlich alles kann – ob im Reality-TV, in der Beauty-Branche, im Mode-Business oder im Jurastudium. Jetzt stellt sie auch noch ihre schauspielerischen Künste unter Beweis. Denn die Unternehmerin hat nicht einfach nur wieder einen Gastauftritt in einer Show: Kim spielt eine Hauptrolle in der neuen Staffel von American Horror Story!

Ein neuer Teaser-Trailer für "Delicate" gibt ein paar Einblicke in die zwölfte Staffel der Horror-Serie. Mit weißer Perücke, sehr blassem Make-up, rotem Lippenstift und Wimpern, die ihr bis zur Stirn reichen, ist Kim kaum wiederzuerkennen. In einer Szene dreht sie sich langsam der Kamera zu und blickt liebevoll auf ihren Babybauch herab, der sich plötzlich in eine riesige Spinne verwandelt. Das Multitalent wird an der Seite von Emma Roberts (32) und Cara Delevingne (31) die Figur der Siobhan Walsh verkörpern. Ob ihre Rolle bei "American Horror Story" der Anfang ihrer Schauspielkarriere oder nur ein einmaliges Projekt für Kim sein soll, ist noch nicht bekannt.

Möglicherweise war ihr Fokus während der Dreharbeiten aber so sehr auf die Schauspielerei gerichtet, dass sie sich nicht mehr auf ihr Jurastudium konzentrieren konnte. Schließlich hat die The Kardashians-Bekanntheit ihren Abschluss noch immer nicht in der Tasche. Das nimmt Kim allerdings mit Humor.

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian im Oktober 2022

Kim Kardashian, Realitystar

