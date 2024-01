Jacob Elordi war von Fetisch-Szene in "Saltburn" begeistert!

Ein verrückter Filmmoment! Jacob Elordi (26) hatte bereits in einigen Filmen sein Talent als Schauspieler beweisen können. Zuletzt schlüpfte der Euphoria-Star in dem neuen Film "Saltburn" in die Rolle des wohlhabenden Oxford-Studenten Felix, der sich mit einem Außenseiter anfreundet. In einer Szene sieht man Felix beim Masturbieren in der Badewanne – sein Freund trinkt das Wannenwasser anschließend aus. So dachte Jacob, als er im Drehbuch von der Szene erfuhr!

Man könnte meinen, dass solch eine Darstellung im ersten Moment für einen kleinen Schrecken sorgen könnte – bei dem Elvis Presley-Darsteller war dem nicht so. "Ich war wirklich aufgeregt, als ich die Szene gelesen habe, weil man so etwas in Mainstream-Filmen nicht oft sieht", verrät Jacob im Interview mit Stream Wars. Er sei begeistert gewesen, denn: "Es ist einfach großartig, dass [die Regisseurin] die Möglichkeit hatte, diese Grenzen zu überschreiten."

Mit Joey King (24) an seiner Seite ging die Karriere des 26-Jährigen dank der "Kissing Booth"-Trilogie durch die Decke. Vor Kurzem äußerte der Hottie allerdings, dass die Filme wohl "lächerlich" wären. Joey, mit der er eine einjährige Beziehung geführt hatte, bezog daraufhin Stellung zum Kommentar ihres Ex-Freundes. "Es ist bedauerlich, dass jemand so denkt", erklärte sie im Interview mit Variety.

