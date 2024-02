Jacob Elordi soll in Schlägerei verwickelt gewesen sein!

Was war denn da los? Eigentlich kennen die Fans Jacob Elordi (26) als charismatischen Schauspieler. Mit seinen Rollen in Filmen wie The Kissing Booth oder "Priscilla" konnte der gebürtige Australier weltweit große Bekanntheit erlangen. Millionen von Frauenherzen liegen dem 26-Jährigen zu Füßen. Nun sorgt der Frauenschwarm jedoch für einige Negativschlagzeilen. Jacob soll vor wenigen Tagen in Schlägerei verwickelt gewesen sein!

Wie Daily Mail berichtet, soll sich der Zwischenfall am Samstag in einem Hotel in Sydney zugetragen haben. Jacob soll den Radioangestellten Joshua Fox angegriffen haben, nachdem dieser ihn mit einem Kommentar provoziert haben soll. Was genau Joshua zu dem Filmstar gesagt haben soll, ist bisher nicht bekannt. Laut den Berichten hat die Polizei bereits eine Untersuchung zu dem Fall eingeleitet.

Zuletzt sorgte Jacob mit seiner Beziehung zu Olivia Jade Giannulli (24) für Schlagzeilen. Nachdem das Paar sich auf Instagram entfolgt hatte, befürchteten die Fans, dass die beiden getrennte Wege gehen. Nur wenige Tage später zeigten sich die beiden jedoch gemeinsam in New York City.

