Angebliche Schlägerei: War das Auslöser für Jacob Elordi?

Ist das etwa der Grund? Der australische Schauspieler Jacob Elordi (26) ist vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Romanze The Kissing Booth bekannt. Vor wenigen Tagen machte er aber durch unschöne Nachrichten auf sich aufmerksam. Der Frauenschwarm soll nämlich in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Jetzt scheint sich die Sache zuzuspitzen: Aufnahmen zeigen das Gespräch vor Jacobs angeblichem Wutausbruch!

Wie Daily Telegraph berichtet, wirft ihm Joshua Fox, der für einen australischen Sender arbeitet, vor, ihn aufgrund eines Kommentars angegriffen zu haben. So ist auf einer Aufnahme zu hören, wie der Mann Jacob um eine Flasche seines Badewassers bittet – womit er sich auf eine berüchtigte Szene aus dem Film "Saltburn" bezog. "Nimmst du mich auf?", fragt der 26-Jährige daraufhin und fügt hinzu: "Kannst du das bitte unterlassen?" Danach bricht die Aufzeichnung ab. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

In der "The Kyle & Jackie O Show" beschreibt der 32-Jährige den mutmaßlichen Tathergang: "Jacob drehte sich um und drückte mich gegen die Wand und seine Hände waren an meinem Hals!" So sei der Schauspieler aggressiv geworden, als sich Joshua weigerte, die Aufzeichnung zu löschen – er habe auch zwei Freunde bei sich gehabt. Bisher äußerte sich der "Saltburn"-Darsteller noch nicht zu den Anschuldigungen.

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, 2023

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de