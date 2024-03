Jacob Elordis erster Film-Schwarm war dieser Schauspieler!

Jacob Elordi (26) hat in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) im Oktober 2023 über seinen ersten Schwarm in der Filmwelt ausgepackt. Auf Jimmys Frage, wer der erste Celebrity Crush des Schauspielers gewesen sei, antwortete der Euphoria-Star: "Brad Pitt (60)." Jimmy reagierte überrascht und hakte nach: "Du hattest einen Crush auf Brad Pitt?" Jacob bejahte die Frage und er erinnerte sich an eine ganz bestimmte Rolle der Hollywood-Größe zurück!

Der "Priscilla"-Darsteller verfiel Brad im Jahr 2004. "Das war in 'Troja'. Das ist ein wunderschöner Mann, das lässt sich nicht leugnen", schwärmte der gebürtige Australier. Brad spielte in dem Film-Epos den griechischen Krieger Achilles – eine mythologische Figur, die durch ihre Stärke im Trojanischen Krieg berühmt geworden ist. Jacob selbst war, als "Troja" erschien, erst süße sieben Jahre alt.

Jacobs Kindheitstage liegen heute lange hinter ihm, und anstatt seine Kino-Helden auf der Leinwand anzuhimmeln, ist er mittlerweile selbst zum Filmstar geworden. Er war 2023 in zwei Kinofilmen zu sehen – "Saltburn" und "Priscilla". In "Priscilla" schlüpfte der 26-Jährige in die Rolle der Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (✝42). Der Serien-Star hatte auch hier eine erste Erinnerung, die er mit dem Sänger verknüpft. Den ersten Song des Musikers hörte er in einem Disney-Klassiker. "Das war in 'Lilo & Stitch'", erinnerte sich Jacob ebenfalls in der Show von Jimmy.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de