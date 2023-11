Der nächste James Bond? Das hält Jacob Elordi von Gerüchten

Das sagt Jacob Elordi (26) dazu! Im vergangenen Jahr war es bereits zu großen Diskussionen gekommen, wer denn Daniel Craigs (55) Nachfolge antreten und den nächsten James Bond spielen wird. Besonders hoch im Rennen ist dabei aktuell Aaron Taylor-Johnson (33). Kürzlich kam es aber auch zu den Gerüchten, dass womöglich Jacob Elordi der nächste 007 sein wird. Der australische Schauspieler schlüpfte immerhin bereits in die Rolle von Elvis Presley (✝42). Das hält Jacob von diesen Spekulationen!

"Es ist wundervoll", plaudert der 26-Jährige im Interview mit Extra aus. "Ich finde es toll, dass Leute mich in den Filmen sehen wollen", erklärt Jacob weiter. Das mache ihn unglaublich glücklich. Bevor der Australier aber in eine neue große Rolle schlüpft, ist er erst einmal in der Verfilmung von Priscilla Presleys (78) Memoiren als Elvis zu sehen.

Produzent Michael G. Wilson verriet laut Deadline bereits, dass der neue James Bond eine gewisse Erfahrung mitbringen müsse, aber auch nicht zu alt sein dürfe. "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir", erklärte er. Demnach wäre Jacob wohl raus. Aaron Taylor-Johnson würde dagegen perfekt in dieses Schema passen...

