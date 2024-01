Zusammen in NYC: Jacob Elordi und Olivia doch noch ein Paar?

Ist an den Gerüchten also doch nichts dran? Jacob Elordi (26) und Olivia Jade Giannulli (24) waren bereits 2022 eine Weile zusammen gewesen. Nach einer kurzzeitigen Trennung, bändelten der Schauspieler und die Tochter von Lori Loughlin (59) vergangenes Jahr aber wieder miteinander an. Seit Kurzem wird jedoch spekuliert, ob ihre Beziehung erneut zerbrochen ist. Nun gibt es Hinweise, die gegen eine Trennung sprechen: Olivia und Jacob sollen zusammen in New York sein!

Am kommenden Wochenende wird der Euphoria-Star bei "Saturday Night Live" in Manhattan auftreten. Dafür probt er laut TMZ auch schon einige Tage – und wird dabei offenbar von Olivia unterstützt! Wie Insider aus der Produktion der Show gegenüber dem Medium verraten, sei die 24-Jährige diese Woche mehrmals im SNL-Gebäude sowie in der Nähe von Jacobs Garderobe gesichtet worden. Die zwei scheinen demnach tatsächlich noch zusammen zu sein.

Die Trennungsgerüchte kamen auf, nachdem Olivia dem Australier plötzlich bei Instagram entfolgt ist. Zudem hatte ein Informant gegenüber Us Weekly behauptet, dass das Paar erneut seine Beziehung beendet habe, hatte aber keine weiteren Details wie etwa einen mutmaßlichen Trennungsgrund genannt.

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Olivia Jade Giannulli im März 2023

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

