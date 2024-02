Schauspieler Jacob Elordi nach Anschuldigungen gesichtet!

Der Schauspieler Jacob Elordi (26) wurde durch sein Mitwirken an verschiedenen Film-und Serienprojekten wie Euphoria bekannt und konnte seinen Bekanntheitsgrad durch seine schauspielerische Leistung im Film "Saltburn" vergrößern. Seit einigen Tagen sorgt der Australier jedoch für Negativschlagzeilen, da er in eine Schlägerei verwickelt gewesen und einen Radioproduzenten angegriffen haben soll. Nun wurde Jacob das erste Mal seit den Vorwürfen in Sydney gesichtet.

Die von Daily Mail veröffentlichten Bilder zeigen den 26-Jährigen das erste Mal seit den Anschuldigungen aus einem Auto in Sydney steigend. Der Schauspieler sieht müde und sichtlich mitgenommen aus und trägt eine Jogginghose, T-Shirt und abgewetzte Turnschuhe. In der Hand hält er eine Tasche von Christian Dior, seine Haare sind zerzaust und sein Blick getrübt.

Jacob wird beschuldigt, am 3. Februar gegenüber dem 32-jährigen Joshua Fox in einem östlichen Vorort in Sydney handgreiflich geworden zu sein. Angeblich hörte Joshua nicht auf, Jacob zu filmen. Der Radioproduzent behauptete gegenüber Daily Mail, Jacob habe ihn "mit dem Rücken gegen eine Wand gedrückt" und ihm "an die Kehle gegriffen", während seine beiden männlichen Freunde ihn von allen Seiten umringten und Joshua daran hinderten, abzuhauen.

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jacobelordi Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de