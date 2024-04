Wer gewann den Auftakt der 20. "Grill den Henssler"-Staffel?

Die Kochshow Grill den Henssler startete am vergangenen Sonntagabend in die 20. Staffel. Dieses Mal versuchten die Profiköche Ali Güngörmüs (47), Lucki Maurer sowie der Dreisternekoch Thomas Bühner, Steffen Henssler (51) in die Pfanne zu hauen! Obwohl Thomas in Asien ein gefeierter Superstar der Kochwelt ist, verlor er gegen Steffen. Dieser verteidigte seinen Kontrahenten: "Sterneküche und 'Grill den Henssler', das sind verschiedene Welten. Das ist, wie wenn man Fußball und Handball vergleicht, nur weil bei beidem ein Ball im Spiel ist!" Auch die anderen zwei steckte er am Ende in die Tasche und gewann mit einem Punktestand von 105 zu 83.

Ob die geworfenen Lammfilets schuld daran waren? Ali geriet in Zeitnot: Anstatt drei Teller ordnungsgemäß auf dem Jurypult zu platzieren, warf er zwei von ihnen regelrecht auf den Tisch. Eines der Fleischstücke kullerte prompt vom Teller und landete auf dem Boden. Für die Fans der Sendung waren solche Momente offenbar ein echter Brüller: Beim Publikum kam das Format richtig gut an! Laut RTL verfolgten rund 1,43 Millionen Zuschauer das Spektakel vor den heimischen Fernsehern.

In insgesamt sechs geplanten Folgen haben verschiedene Promis die Möglichkeit, den Henssler zu grillen. Darunter befinden sich unter anderem der Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58), Evelyn Burdecki (35) oder Cathy Hummels (36). In der nächsten Episode stellen zunächst Lars Steinhöfel (38), Jan Hofer (74) und Senna Gammour (44) ihr Können unter Beweis. Werden sie sich besser als die drei Coaches anstellen? Das können Fans des Formats am kommenden Sonntag mitverfolgen.

Ali Güngörmüs, Steffen Henssler, Lucki Maurer, Laura Wontorra und Ralf Zacherl

Steffen Henssler, Entertainer

