Reunion und Baby: Nelly und Ashanti begreifen ihr Glück kaum

Für Nelly (49) und Ashanti (43) könnte es gerade wohl kaum besser laufen! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der Rapper und die Sängerin fast zehn Jahre nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden haben. Vor wenigen Wochen folgte dann der nächste Kracher: Die beiden erwarten ein gemeinsames Baby. Ein Insider verrät nun gegenüber Life & Style: "Ashanti ist überglücklich über die Schwangerschaft, genauso wie Nelly. [...] Ihre gemeinsame Vergangenheit hat ein solches Fundament gelegt und es fühlt sich wirklich so an, als ob alles für sie bestimmt war."

Nelly und Ashanti hatten zwischen 2003 und 2013 eine On-off-Beziehung. Mittlerweile seien sie nicht nur älter, sondern auch weiser und reifer, erzählt der Insider. Für die gebürtige New Yorkerin ist es das erste Kind. Ihr Liebster hat hingegen bereits einen Sohn und eine Tochter aus früheren Beziehungen. Außerdem adoptierte er die beiden Kinder seiner Stiefschwester, die 2005 an Leukämie starb. "Seine Kinder sind erwachsen, also ist er superaufgeregt, wieder ein eigenes Baby zu haben", führt der Informant weiter aus.

Neben der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes stehen Nelly und Ashanti auch vor der Eheschließung. Im Gespräch mit Essence gab die "Foolish"-Sängerin eher beiläufig bekannt, dass sie verlobt ist. "Die Mutterschaft ist etwas, auf das ich mich sehr gefreut habe und dies mit meiner Familie, meinem Verlobten und meinen treuen Fans zu teilen, die mich in meiner Karriere so sehr unterstützt haben, ist eine unglaubliche Erfahrung", plauderte sie aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashanti Ashanti im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelly und Ashanti

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ashanti und Nelly in diesem Jahr heiraten? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, das wird bestimmt zu viel, wenn auch noch die Geburt ansteht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de