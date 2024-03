Sydney Sweeney verrät Details über finale "Euphoria"-Staffel

Sydney Sweeney (26) hat momentan einen vollen Terminkalender! In einem Interview mit MTV verrät die Schauspielerin, dass sie nicht vorhabe, demnächst eine Arbeitspause einzulegen. Die 26-Jährige erzählt, dass sie nach Beendigung ihres neuen Films "Immaculate" direkt mit der Arbeit an der dritten Euphoria-Staffel beginnen werde. "Ich fühle mich, als würde ich nach Hause kommen", sagt sie über die Rückkehr an das Set von Regisseur Sam Levinson und fügt hinzu: "Ich mag es und bin aufgeregt. Das Team ist wie eine Familie".

"Euphoria"-Erfinder Sam Levinson verrät in einem Interview mit Elle einige Details über die kommende Staffel. Er erzählt, dass er sich die Serie als "Film noir" vorstelle. Demnach würde sich die dritte Staffel durch zynische Helden, starke Lichteffekte, häufige Rückblenden und komplizierte Handlungsstränge auszeichnen. Vor allem in Bezug auf Hauptdarstellerin Zendaya (27) hat der 39-Jährige nur Gutes zu sagen: "Sie ist die wettbewerbsorientierteste Person, die ich kenne und das auf eine gute Art und Weise. Sie entwickelt sich als Künstlerin ständig weiter und sucht immer eine Herausforderung. Sie ist nie selbstgefällig", schwärmt der Regisseur. Er erzählt, dass er für Zendayas Rolle als Rue Bennett bestimmte Pläne habe, nämlich "zu erforschen, was es bedeutet, ein Individuum mit Prinzipien in einer korrupten Welt zu sein".

Fans der Serie rund um den drogensüchtigen Teenager Rue mussten sich jedoch gedulden: Durch den Autorenstreik in Hollywood verzögerte sich der Produktionsbeginn. Der Vorsitzende von HBO bestätigte vor Kurzem, dass die dritte und letzte "Euphoria"-Staffel im Jahr 2025 erscheinen werde. Neben Sydney schlüpfen auch Zendaya Coleman, Jacob Elordi (26), Nika King, Alexa Demie (33) und weitere Darsteller abermals in ihre Rollen.

