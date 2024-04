Tom Cruise dreht Motorrad-Stunt für "Mission: Impossible"

Tom Cruise (61) gibt mal wieder alles. Aktuell filmt der Schauspieler den achten Teil von der Mission: Impossible-Filmreihe in Paris. Paparazzi erwischen den Golden Globe-Preisträger nun bei einem Nachtdreh – und dabei ging es ziemlich rasant zu. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, fährt Tom ohne Helm auf einem Motorrad am Arc de Triomphe vorbei. Der Menschenauflauf scheint dem Filmstar beim Drehen nichts auszumachen. Gut gelaunt winkt Tom den Schaulustigen zu.

Dass sich Tom bei den "Mission: Impossible"-Dreharbeiten gerne mal in waghalsige Situationen begibt, ist nichts Neues. Der 61-Jährige ist dafür bekannt, seine Stunts selbst zu drehen. "Man muss es nie tun, aber ich möchte es", erklärte in einem Interview mit Access Hollywood. "Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", machte der US-Amerikaner seine Motivation deutlich. Für den achten Teil der Reihe scheint Tom noch eine ordentliche Schippe drauflegen zu wollen. Wie Variety berichtete, sei der Schauspieler für eine Szene mit einem Helikopter zu einem amerikanischen Flugzeugträger geflogen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Apulien als Region gewählt wurde, diese komplexe Szene zu drehen", erklärte der Vorsitzende der apulischen Filmkommission.

Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie den Film endlich anschauen können. Wie Kino.de berichtete, soll der Streifen am 22. Mai 2025 ins Kino kommen. Die genaue Handlung bleibt bisher noch unter Verschluss. Vor kurzem machten jedoch Paparazzi-Bilder den Umlauf, auf denen es so ausschaut, als sei Tom in seiner Rolle als Geheimagent Ethan Hunt geschnappt worden.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Getty Images Tom Cruise im Februar 2023

