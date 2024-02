Darum halten Jacob Elordi und Olivia Jade ihre Liebe privat!

Sie genießen ihre Zweisamkeit lieber im Stillen! Seit dem Jahr 2021 sind Jacob Elordi (26) und Olivia Jade Giannulli (24) in einer Beziehung. Ihre Liebe halten der The Kissing Booth-Schauspieler und die Tochter von Lori Loughlin (59) jedoch so gut es geht vom Rampenlicht fern. Nur selten sieht man die zwei gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch warum wollen Jacob und Olivia ihre Partnerschaft unbedingt privat halten?

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly erklärt, sei es insbesondere Olivia unglaublich wichtig, die Beziehung privat zu halten. "Olivia möchte nicht nur als Jacobs Freundin bekannt sein", will die Quelle wissen. Vor allem in der letzten Zeit habe das Paar versucht, ihre Romanze aus dem Blickfeld der Fans zu halten.

Vor wenigen Wochen waren Trennungsgerüchte aufgekommen, nachdem sich die beiden auf Instagram entfolgt waren. Kurz darauf wurden die beiden jedoch gemeinsam in New York City gesichtet. Olivia begeleitete ihren Jacob zu einem Auftritt bei "Saturday Night Live".

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli, März 2023

Anzeige

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de