Nicht getrennt? Jacob Elordi und Olivia gemeinsam auf Party

Sind sie doch noch ein Paar? Jacob Elordi (26) und Olivia Jade Giannulli (24) hatten 2022 das erste Mal miteinander angebandelt, trennten sich jedoch nach ein paar Monaten. Vergangenes Jahr kamen der Euphoria-Star und die Tochter von Lori Loughlin (59) aber wieder zusammen und schienen nach ihrem Liebescomeback glücklicher denn je zu sein. Doch seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass sich das Paar wieder getrennt hat. An diesen Gerüchten scheint jedoch nichts dran zu sein – denn Jacob und Olivia sind wohl noch zusammen unterwegs!

Nachdem der 26-Jährige am Samstag die Moderation von "Saturday Night Live" übernommen hatte, ging es für ihn laut Just Jared zur offiziellen Aftershow-Party in eine schicke Bar in Manhattan – und zwar mit Olivia! Auf Paparazzi-Fotos ist zunächst Jacob, danach das Model vor der Location zu sehen. Zwar wurden sie nicht gemeinsam abgelichtet, besuchten aber sehr wohl zusammendenselben Event.

Auch bei den Proben für die beliebte TV-Show soll die 24-Jährige dem Schauspieler schon zur Seite gestanden haben. Informanten aus der Sendungsproduktion hatten gegenüber TMZ ausgeplaudert, dass Olivia sich des Öfteren im SNL-Gebäude umhertrieb. Sie sei auch bei Jacobs Umkleide gesehen worden.

Getty Images Jacob Elordi, "Priscilla"-Star

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

Getty Images Olivia Jade Giannulli im Dezember 2021

