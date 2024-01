Fußballstar Sadio Mané hat seine Freundin (18) geheiratet!

Sie haben sich getraut! Sadio Mané ist schon seit vielen Jahren erfolgreich aus dem Fußballfeld: Von 2022 bis 2023 hatte er für den FC Bayern München gespielt, war aber wegen eines Ausrasters suspendiert worden. Seit einigen Monaten steht er bei al-Nassr FC unter Vertrag und wird in der kommenden Weltmeisterschaft als Mannschaftskapitän für sein Heimatland agieren. Jetzt feiert er aber auch einen besonderen privaten Meilenstein: Sadio hat seine Partnerin Aicha Tamba geheiratet!

Still und heimlich haben sich der 31-Jährige Sportler und seine 18-Jährige Freundin am vergangenen Sonntag das Jawort gegeben. Wie Business Day berichtet, soll ihre intime Zeremonie in Dakar stattgefunden haben. Einige Videos und Fotos des frisch vermählten Paares gibt es auch bereits im Netz: Die Braut strahlte in einem eleganten, diamantbesetzten Hochzeitskleid und trug eine traditionelle Kopfbedeckung. Sadio wählte einen weißen Anzug und schwarze Sneaker.

Zahlreiche Fans gratulieren Sadio und Aicha zu ihrem Liebesglück. "Herzlichen Glückwunsch zur Ehe. Wir wünschen dir ein glückliches Leben mit deiner Frau" und "Mein Bruder Mané hat geheiratet – Gückwunsch", kommentieren nur zwei User auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Sadio Mané, Profikicker

Anzeige

Getty Images Sadio Mané, Bayern-Stürmer

Anzeige

Instagram / sadiomaneofficiel Sadio Mane im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de