Leroy Sané spielt mit geschwollener Lippe gegen Hoffenheim!

Die Spuren sind deutlich zu erkennen! Am Dienstag hatte der FC Bayern München eine herbe Niederlage beim Champions League Spiel gegen Manchester City einstecken müssen. Nach dem Spiel soll es zu einer weiteren Klatsche gekommen sein – und zwar von Bayern-Stürmer Sadio Mané. Der Senegalese soll in der Kabine ausgetickt sein und seinen Mannschaftskollegen Leroy Sané (27) geschlagen haben. Beim Bayern-Spiel am Samstag waren die Spuren davon in Leroys Gesicht zu sehen!

Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim stand der Spieler der deutschen Nationalmannschaft zum ersten Mal seit der Auseinandersetzung wieder auf dem Platz. An seiner Lippe waren deutliche Spuren des Sadio-Schlags zu erkennen. Leroy spielte mit einer geschwollenen und blauen Lippe.

Nach der Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen soll Leroy sich laut Bild jedoch für seinen Teamkollegen eingesetzt haben. Er soll sich vor dem Gespräch über Sadios mögliche Strafe dafür ausgesprochen haben, dass er nicht allzu hart bestraft wird oder gar aus dem Verein geworfen wird. Die Chefs einigten sich dann auf eine vorübergehende Suspendierung und eine Geldstrafe.

Getty Images Leroy Sané, Fußballer

Getty Images Leroy Sané, 2023

Getty Images Sadio Mané, Fußballer

