Hat Bayern-Star Leroy Sané Sadio Mané vor Schlag beleidigt?

Was ist wirklich vorgefallen? Am Dienstag hatte der FC Bayern München eine herbe Niederlage gegen Manchester City einstecken müssen. Mit drei Gegentoren waren sie aus dem Spiel gegangen. Daraufhin soll Bayern-Stürmer Sadio Mané in der Kabine ausgetickt sein und Teamkollegen Leroy Sané (27) eine blutige Lippe verpasst haben – woraufhin er suspendiert wurde. Doch angeblich soll Leroy Sadio davor rassistisch beleidigt haben!

Das berichtet laut Bild der Sportjournalist und enge Mané-Freund Papa Mahmoud Gueye. Ihm zufolge habe Sané, der selbst senegalesische Wurzeln hat, "noir de merde", also "schwarze Scheiße" zu seinem Mannschaftskollegen gesagt. Diese angebliche rassistische Beleidigung soll der eigentliche Grund dafür gewesen sein, weshalb der Senegalese wütend geworden war. Das habe laut dem Blatt jedoch kein anderer Spieler des Teams gehört. Ob an dieser Behauptung wirklich etwas dran ist?

Noch vor dem Gespräch zu Sadios möglicher Strafe soll sich Leroy dafür eingesetzt haben, dass sein Mitspieler nicht zu hart bestraft wird. Außerdem habe er nicht gewollt, dass er komplett aus dem Verein geworfen wird. Letztendlich wurde sich auf eine Geldstrafe und eine vorübergehende Suspendierung geeinigt.

Sadio Mané und Leroy Sané, FC Bayern München-Spieler

Sadio Mané, Bayern-Stürmer

Sadio Mané und Leroy Sané

