Sadio Manés Braut wurde ihm "seit ihrer Jugend" versprochen

Sadio Mané (31) hat Ja gesagt. Nach seiner kontroversen Zeit beim FC Bayern München wechselte er im vergangenen Jahr zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Auch privat hat er sein Glück gefunden: Vor wenigen Tagen machte der Fußballer seine Freundin, die 18-jährige Aisha Tamba, zu seiner Frau. Nun meldet sich Aishas Vater zu dem Hochzeitsdeal zu Wort. Der große Tag von Sadio und Aisha stand angeblich seit über zwei Jahren fest!

"Meine Frau und Aisha besuchten eines Tages seine Familie und dort traf er sie zum ersten Mal", erzählt der Vater der Braut laut Bild. Dieses Treffen soll vor "mehr als zwei Jahren" stattgefunden haben – dementsprechend war Aisha wohl noch nicht 16 Jahre alt, was das gesetzliche Schutzalter im Senegal ist. "Seit ihrer Jugend" soll Aisha dem 31-Jährigen versprochen worden sein. "Wir besprachen alles, wie es Tradition ist, einigten uns auf alles und warteten auf diesen Tag", beschreibt er den Prozess. Der Stürmer habe seither finanziell für die Senegalesin gesorgt.

Aishas Vater betont jedoch: "Mit den Werten und allem, was sie über ihn gehört hat, hat sie freiwillig zugestimmt." Außerdem habe man gewartet, bis sie ihre Ausbildung beendet hatte. In den sozialen Medien strahlten die beiden schließlich an ihrem großen Tag um die Wette.

