Fünf Jahre: Rocker Tim Commerford beendet Scheidungskrieg

Er kann endlich aufatmen. Als Bassist der Rockband Rage Against The Machine feiert Tim Commerford (55) seit den 90ern große Erfolge. Privat hatte er sein Glück mit seiner Ehefrau Aleece Dimas gefunden. Doch die Liebe zerbrach: 2018 war endgültig Schluss und die Scheidung wurde eingereicht. In den vergangenen fünf Jahren artete die Trennung in einen regelrechten Rosenkrieg aus. Aber jetzt können Tim und Aleece sich endlich einigen!

Wie unter anderem The Blast berichtet, sind die Verhandlungen über Tim und Aleece' Scheidung endlich abgeschlossen. Das Ex-Paar soll sich auf eine einmalige Zahlung geeinigt haben. Demnach muss der Rocker seiner Verflossenen rund 1,69 Millionen Euro auszahlen. Er soll dem auch schon zugestimmt haben. Für beide Parteien ist der Abschluss sicher eine Erleichterung, denn die Auseinandersetzungen gingen so weit, dass Tim kurz nach den Scheidungsnews sogar eine einstweilige Verfügung gegen Aleece erwirkte, weil sie ihn angegriffen haben soll.

Als wäre die Scheidung nicht schon genug, hatte Tim 2022 einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Im Dezember hatte der Bassist in einem Interview mit Spin öffentlich gemacht, an Krebs erkrankt zu sein. "Bevor ich mit Rage auf Tour gehen wollte, wurde mir die Prostata entfernt, ich habe Prostatakrebs", hatte er erzählt. Er sei eigentlich immer sehr schmerzresistent gewesen, aber der Krebs habe ihn an seine Grenzen gebracht: "Die Scheiße hat mich in die Knie gezwungen."

Tim Commerford und seine Ex Aleece Dimas im August 2015

Tim Commerford bei einem Konzert von Rage Against The Machine im Oktober 2016

Tim Commerford bei einem Rage-Against-The-Machine-Konzert in New York City im August 2022

