Rage-Against-The-Machine-Bassist Tim Commerford hat Krebs!

Tim Commerford (54) macht seine Diagnose öffentlich! Mit der Rockband Rage Against The Machine ist der Bassist auf den Bühnen der ganzen Welt zu Hause. Gegründet wurde die Gruppe schon 1997, sie legte aber immer wieder Pausen ein. 2019 fanden sich Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford wieder zusammen und starteten im Juli dieses Jahres ihre Reunion-Tour. Doch einer von ihnen steckt inmitten eines harten Kampfes: Tim Commerford hat Krebs.

Im Interview mit Spin erzählte der 54-Jährige nun erstmals von seiner Krankheit. "Bevor ich mit Rage auf Tour gehen wollte, wurde mir die Prostata entfernt, ich habe Prostatakrebs." Er wolle nichts beschönigen und gab zu, dass die Diagnose sein ganzes Leben verändert habe. "Ich war immer sehr stolz darauf, gut in Form zu sein und auf mich aufzupassen. Aber das ist etwas, bei dem man entweder Glück hat oder auch nicht.“ Eigentlich habe er eine sehr hohe Schmerztoleranz. "Aber die Scheiße hat mich in die Knie gezwungen", räumte Tim ein.

Der Krebs wurde nur entdeckt, weil Tim eine Lebensversicherung abschließen wollte, man ihn wegen seiner Werte aber nicht versichern wollte. Eine Biopsie brachte dann Licht ins Dunkel. Nun muss sich der Musiker regelmäßigen Untersuchungen unterziehen. "Ich habe gerade meinen Sechs-Monats-Test gemacht, und er war in Ordnung", freute er sich. Die Angst sei aber allgegenwärtig: "Mein Vater ist mit Anfang 70 an Krebs gestorben und meine Mutter in ihren 40ern."

Getty Images Rage Against The Machine bei einem Konzert in Minnesota im September 2008

Getty Images Tim Commerford bei einem Rage-Against-The-Machine-Konzert in New York City im August 2022

Getty Images Tim Commerford, Bassist von Rage Against The Machine

