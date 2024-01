14 Jahre älter als er: Das ist Will Poulters Freundin Bobby!

Wer ist die Frau an seiner Seite? Will Poulter (30) ist schon seit seiner Kindheit supererfolgreich in Hollywood. Gerade in den vergangenen Jahren war sein Name in aller Munde: Für seine Rollen in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" oder "The Bear" wurde er total gefeiert. Auch privat könnte es wohl nicht besser laufen. Seit 2022 soll er mit Bobby T zusammen sein – und das Model ist um einiges älter als Will!

Bobby, die mit bürgerlichem Namen Erin Campaneris heißt, wurde in Nordirland geboren und ist laut Daily Mail schon seit Jugendjahren als TV-Host, Schauspielerin und Model aktiv. Mit 44 Jahren ist sie 14 Jahre älter als ihr Partner Will – das scheint die beiden aber ganz und gar nicht zu stören. Ihre Beziehung läuft wohl ziemlich gut: Bobby, die mit ihrem siebenjährigen Sohn Daniel eigentlich in den USA lebt, soll seit einigen Monaten sehr viel Zeit in London bei Will verbringen.

Auch die Familie des "Wir sind die Millers"-Darstellers scheint Bobby schon kennengelernt zu haben. "Bobby verbrachte Weihnachten mit Will und seiner Familie im Vereinigten Königreich, was ihre Beziehung wirklich gefestigt hat", verrät ein Insider gegenüber Mail Online. Ihr Sohnemann Daniel werde in alles einbezogen und habe ein gutes Verhältnis zu Will.

Getty Images Will Poulter, Schauspieler

Instagram / 123bobbyt Bobby T mit ihrem Sohn

Instagram / 123bobbyt Bobby T, Schauspielerin

