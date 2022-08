Total verliebt: Will Poulter zeigt sich mit neuer Freundin

Will Poulter (29) scheint auf Wolke sieben zu schweben. Seit mittlerweile 15 Jahren ist der gebürtige Brite nun schon im Film-Business tätig. Einem breiten Publikum könnte der charmante Blondschopf durch Streifen wie "Maze Runner" oder "Wir sind die Millers" bekannt sein. Über sein Privatleben spricht der Schauspieler allerdings nur selten. Nun wurde Will mit seiner neuen Freundin Bobby T in West Hollywood abgelichtet.

Am vergangenen Donnerstag entdeckten einige Paparazzi das Paar, wie es in aller Öffentlichkeit wild turtelte. Auf Aufnahmen, die DailyMail vorliegen, ist zu erkennen, wie Will seiner Herzdame einen zärtlichen Kuss gibt, während sie ihre Arme um seinen Hals geschlungen hat. Augenscheinlich waren die beiden bester Laune, als sie Hand in Hand über den Sunset Boulevard liefen. Will und Bobby lachten nämlich herzlich und viel, konnten die Finger jedoch nicht lang voneinander lassen. Für die Mama eines fünfjährigen Sohnes und den "Midsommar"-Darsteller war dies zudem der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit.

Erst vor wenigen Monaten hatte es Gerüchte um eine Romanze zwischen Will und seiner Schauspielkollegen Florence Pugh gegeben, nachdem das Duo gemeinsam im Urlaub gesehen worden war. Damals dementierte die 26-Jährige die Spekulationen jedoch vehement. "Nein, Will Poulter und ich sind nicht zusammen. Wir waren mit unseren Freunden am Strand, die auf jedem Bild [...] herausgeschnitten wurden", ärgerte sie sich seinerzeit im Netz.

Star Max, Inc. Will Poulter im Juni 2022

Instagram / 123bobbyt Bobby T, Schauspielerin

F. Sadou/SIPA/1712101713 Will Poulter, Schauspieler

