Alles in Ordnung? Will Poulter kommt auf Krücken zu Event

Geht es ihm gut? Will Poulter (30) ist ein erfolgreicher Schauspieler. Er spielte schon in etlichen Filmen mit – unter anderem in "Wir sind die Millers" oder auch "Maze Runner". Zuletzt war er bei "Guardians of the Galaxy Vol. 3" dabei. Doch Fans machen sich derzeit Sorgen um den Briten: Er erschien Anfang des Monats mit einer Krücke zu einem Pressetermin. Nun kam Will erneut auf Krücken zu einem Event!

Am Dienstagabend fand in London die George Club Private Preview Party statt, zu der der 30-Jährige erschien. Auf den neuesten Fotos, die ihn vor der Tür des Events in London zeigen, steigt Will aus dem Auto und muss sich auf zwei Krücken abstützen. Er wirkt angestrengt und gestresst. Bislang hat er sich allerdings noch nicht zu seiner Verletzung geäußert und es ist unklar, warum er die Gehhilfe benötigt.

Für seine Rolle in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" musste Will jedenfalls noch richtig fit sein. Dafür arbeitete er hart an sich selbst, wie er im Interview mit GQ Hype erzählte: "Alles, was ich weiß, ist, dass ich so hart wie möglich gearbeitet habe, sicherheitsmäßig und natürlich, um als Superheld durchzugehen." Ihm sei aber wichtig, nicht ein bestimmtes Körperbild als Ideal darzustellen.

Backgrid Will Poulter auf Krücken

Backgrid Will Poulter im Mai 2023

Star Max, Inc. Will Poulter im Juni 2022

