Will Poulter (28) erstaunt seine Fans mit einer heftigen Transformation! Der Schauspieler steht schon vor der Kamera, seit er ein Kind ist – in dem Film "Wir sind die Millers" ergatterte er eine seiner ersten großen Rollen. Damals verkörperte der Blondschopf den schüchternen und unscheinbaren Kenny Rossmore. Heute hat der Darsteller aber nichts mehr mit dem schlaksigen Teenager gemein: Will fiel seinen Fans jetzt vor allem durch sein muskulöses Erscheinungsbild auf. "Will Poulter sieht plötzlich wie ein vierter Hemsworth-Bruder aus?", schwärmte beispielsweise eine begeisterte Twitter-Nutzerin.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de