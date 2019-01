Social-Media-Pause für die eigene Gesundheit: Will Poulter (25) ist derzeit durch seine Rolle als exzentrischer Spieleentwickler in dem interaktiven Netflix-Film "Black Mirror: Bandersnatch" in aller Munde. Doch nicht alle Zuschauer sind dem Briten wohlgesonnen – es hagelte einige fiese Bemerkungen. Der Schauspieler hat deshalb Konsequenzen gezogen und sich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen: Er will sich vor bösen Kommentaren schützen!

Der Erfolg des Streifens, bei dem Zuschauer aktiv mitbestimmen können, wie sich die düstere Geschichte entwickelt, hat einige Twitter-Nutzer dazu veranlasst, Will wegen seines Aussehens zu mobben. So tauchten zuletzt häufiger Tweets auf, in denen der charismatische Brite als hässlich bezeichnet wird. "Angesichts der letzten Erfahrungen entscheide ich, mich sozusagen von Twitter zurückzuziehen", erklärte der 25-Jährige deshalb in einem längeren Post.

Will habe schon länger mit sich gerungen, wie er mit negativen Social Media-Einflüssen umgehen soll. "Ich fühle, dass es zugunsten meiner mentalen Gesundheit an der Zeit ist, meinen Umgang mit den sozialen Medien zu ändern", schrieb er weiter. Trotzdem sei der "Maze Runner"-Star dankbar für alle positiven Nachrichten und die konstruktive Kritik, die er für sein Mitwirken bei "Bandersnatch" erhalten habe.

Getty Images Will Poulter, "Black Mirror"-Darsteller

Getty Images Will Poulter, London 2017

Getty Images Will Poulter, Netflix-Star

