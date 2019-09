Auf diese Nachricht haben viele Film- und Serien-Fans gewartet! Mit "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" feierte Will Poulter (26) seinen Durchbruch als Schauspieler. In "Wir sind die Millers" spielte er den Filmsohn von Jennifer Aniston (50). Zuletzt machte er in dem interaktiven Netflix-Film "Black Mirror: Bandersnatch" auf sich aufmerksam. Nun hat der Brite einen sehr begehrten Job ergattert: Er übernimmt eine Hauptrolle in der Herr der Ringe-Serie!

Das Branchenblatt Variety bestätigt, dass der "Maze Runner"-Star bei dem Amazon-Projekt eine der großen Rollen verkörpert. Welchen Charakter er darstellen wird, wird noch geheim gehalten. Weder Amazon selbst noch das Management des 26-Jährigen haben sich bisher dazu geäußert. Sicher ist nur, dass er nicht als Frodo Beutlin oder eine der anderen beliebten Figuren mitspielt: Die Handlung findet vor den Geschehnissen der legendären Film-Trilogie statt.

Viel mehr ist über die Story der Serie zurzeit nicht bekannt – sie soll sich während des zweiten Zeitalters von Mittelerde abspielen, welches Tausende von Jahren umfasst. Neben Will wird auch die australische Newcomerin Markella Kavenagh für eine Rolle in dem Prequel der Filmsaga gehandelt. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht. Dafür ist bereits bekannt, dass unter anderem Lindsey Weber, Bruce Richmond und Gene Kelly zu den ausführenden Produzenten der Serie gehören.

