Ella Reine Palmer: Jesse Palmers Tochter ist auf der Welt!

Jesse Palmer ist endlich Papa geworden! Der Moderator hatte im August vergangenen Jahres voller Freude verkündet, dass er und seine Frau Emely Fardo Palmer zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Der einstige US-amerikanische Bachelor eilte bereits am Freitag von einer Hochzeit, da sich sein Nachwuchs auf den Weg machte – nun verkündet er endlich die frohe Botschaft: Jesses erstes Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Die zuckersüßen Neuigkeiten teilt der frischgebackene Papa jetzt auf Instagram. Zu einem Schnappschuss, auf dem er und seine Liebste glücklich mit ihrem kleinen Wonneproppen auf dem Arm in die Linse lächeln, schreibt er: "Unsere Welt hat sich für immer verändert. Sie ist endlich da... Unsere Herzen sind voll von Liebe und Dankbarkeit." Zudem verrät der stolze Vater auch den Namen seiner kleinen Tochter: Ella Reine Palmer.

In den Kommentaren tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch!", schreibt ein Nutzer. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid so eine schöne Familie", schwärmt ein weiterer Fan. Und ein dritter User ist sich sicher: "Ihr werdet die besten Eltern sein!"

