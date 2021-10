Süße Neuigkeiten von Jesse Palmer! Der US-Amerikaner steht als Moderator für Der Bachelor vor der Kamera. Doch während die TV-Junggesellen bei ihm in der Show immer fleißig auf die Suche nach ihrer großen Liebe gehen, hat der Host sie bereits gefunden! Seit mittlerweile vier Jahren ist er mit dem Model Emely Fardo zusammen – 2019 folgte schließlich ihre Verlobung. Dass sie allerdings auch längst verheiratet sind, plaudert Jesse erst über ein Jahr später aus!

Im Juni 2020 gaben sich der 42-Jährige und seine Auserwählte das Jawort, wie People berichtet. Eigentlich hätte die Zeremonie in Frankreich stattfinden sollen – aufgrund der Pandemie entschied sich das Paar allerdings für das Haus eines engen Freundes in Connecticut. Für die Hochzeit hätten sie wegen der Umstände nur sehr wenige Freunde eingeladen – eine Feier mit ihren Familien stehe noch aus. "Groß oder klein, Hochzeitsparty oder nicht, wir sind so dankbar und freuen uns, dass wir einander gefunden haben", schwärmt Jesse.

Ein Foto ihres Kleides postete Emely erst im vergangenen August noch – ihr Outfit von der Heirat hat sie offenbar für ihren Urlaub in Italien recycelt. Die Laufstegschönheit hatte sich für ein kurzes weißes Dress entschieden, während Jesse in einem klassischen Anzug den Schritt ins Eheleben wagte.

