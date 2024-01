Kind kommt: Jesse Palmer eilt von "Golden Bachelor"-Hochzeit

Diese Hochzeit hatte keine Priorität für Jesse Palmer! 2004 hatte er selbst in der US-Version des Bachelors nach der Liebe gesucht – 2022 war er als Moderator der Show zurückgekehrt. Zuletzt hatte er auch den Ableger The Golden Bachelor präsentiert. Diese Show endete gestern mit einer Hochzeit. Auch Jesse war bei Gerry Turner und Theresa Nists Jawort dabei – saß aber die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen!

Im Rahmen von "The Golden Wedding" traten Gerry und Theresa live vor den Traualtar. Doch Jesse dachte nur an seine Frau daheim! "Ich war mir nicht sicher, ob ich es heute Abend hierher schaffen würde. Das liegt daran, dass meine wunderschöne Frau Emely gerade zu Hause ist und wir jeden Moment die Geburt unseres ersten Kindes erwarten", erklärte der werdende Vater. Er sei deshalb die ganze Zeit auf dem Sprung, um den Moment nicht zu verpassen. "Bitte ruf mich an, wenn du etwas spürst. Ich werde sofort von hier weggehen", appellierte er an seine Frau vor dem Fernseher.

Letztlich konnte Jesse zwar die ganze Zeremonie dabei sein – danach machte er sich aber sofort auf den Weg. "Ich bin Jesse Palmer und ich muss hier raus, weil ich bald Vater werde. Emely, ich liebe dich. Ich komme jetzt gleich nach Hause", verabschiedete er sich. Jesse und Emely Fardo Palmer sind seit 2020 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte der Moderator im vergangenen August verkündet.

Disney /John Fleenor Jesse Palmer, Theresa Nist und Gerry Turner im "Golden Bachelor"-Finale

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

Instagram / jessepalmer Jesse Palmer mit seiner Frau Emely

