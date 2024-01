Datet "James Bond"-Star Ben Whishaw etwa seinen Co-Star?

Ist Ben Whishaw (43) wieder vergeben? Der Schauspieler ist unter anderem bekannt für seine Rollen in "Paddington"und James Bond. Aktuell begeistert der Brite aber auch in der Serie "This Is Going To Hurt" als Assistenzarzt. Ebenfalls Teil des Dramas ist Kadiff Kirwan. Zwischen den beiden hat es offenbar am Set mächtig gefunkt – Ben und Kadiff sollen angeblich ein Paar sein!

Ein Insider behauptet nun gegenüber The Sun, dass zwischen den beiden Serienstars mehr laufen soll als bloß ein kollegiales Verhältnis. "Nachdem sie gemeinsam für 'This Is Going To Hurt' vor der Kamera standen, sind sie zusammengekommen undseitdem still und heimlich ein Paar", plaudert die Quelle aus. Ben und Kadiff seien auf einer Wellenlänge, wenn es darum gehe, ihr Liebesleben nicht an die große Glocke zu hängen und es lieber privat zu halten. "Aber sie stehen sich sehr nahe und haben viele gemeinsame Freunde", erklärt der Informant weiter.

Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass Bens Ehe mit Mark Bradshaw in die Brüche ging. Über Jahre hinweg waren die beiden ein Paar und gaben sich 2012 das Jawort. Auch die damalige Hochzeit wurde dabei heimlich im Privaten abgehalten.

