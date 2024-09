Das gab's noch nie: Wird "James Bond" komplett neu besetzt?

Dass Daniel Craig (56) den Posten als legendärer 007 in den beliebten James Bond-Filmen weiterreicht, ist längst kein Geheimnis mehr. Obwohl noch kein Nachfolger offiziell feststeht, kann es die Öffentlichkeit nicht lassen, zu spekulieren, wer wohl in seine Fußstapfen treten wird. Ben Whishaw (43), der seit 2012 den Tüftler Q verkörpert, glaubt allerdings, dass es noch mehr Änderungen in der Besetzung geben wird. "Ich glaube nicht, dass ich im nächsten Teil mit dabei sein werde", erklärt der Schauspieler, wie Deadline berichtet. Ben fügt noch seine Vermutung hinzu: "Ich glaube, dass sie noch einmal ganz von vorne anfangen werden. Mit einem neuen Cast, also einem komplett neuen Cast."

Sollten sich diese Vermutungen bewahrheiten, wäre es das erste Mal in der langen Bond-Geschichte, die bis 1962 zurückreicht, dass es einen komplett neuen Cast gibt. Bisher war es üblich, dass neben der Hauptfigur auch zahlreiche Nebenrollen, wie etwa die des Quartermasters aka Q, kontinuierlich besetzt blieben. Besonders Desmond Llewelyn, der von 1963 bis 1999 den kultigen Q spielte, war ein fester Bestandteil der Filmreihe. Auch bei dem Wechsel von Pierce Brosnan (71) zu Daniel Craig blieb Judi Dench (89) in ihrer Rolle als MI6-Leiterin M dem Franchise zunächst erhalten, bevor Ralph Fiennes (61) übernahm.

Das größte Interesse der Fans liegt jedoch weiterhin auf der Besetzung der Hauptrolle. Seit dem Abschied von Daniel Craig kursieren unzählige Spekulationen über seinen Nachfolger. Zuletzt galt Aaron Taylor-Johnson (34), bekannt aus "Kick-Ass", als heißer Anwärter auf die Rolle des legendären Geheimagenten. Auch Pierce Brosnan zeigte sich bereits begeistert über die Wahl seines potenziellen Nachfolgers. "Ich denke, Aaron hat das Zeug, das Talent und das Charisma, um Bond zu spielen", äußerte sich der Filmstar in der Radioshow "The Ray D'Arcy".

Ben Whishaw bei der Premiere von "Passages"

Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

