So turbulent war das Liebesleben von Prinzessin Margaret

Prinzessin Margaret (✝71) sorgte vor allem mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit! Als jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. (✝96) stand auch sie im Fokus der Öffentlichkeit: Besonders das Interesse an Margarets Liebesleben war groß, vor allem nachdem sie sich in den 16 Jahre älteren Peter Townsend verliebt hatte. Die beiden verlobten sich sogar, doch da Peter bereits geschieden war, war eine Heirat in die britische Königsfamilie damals undenkbar. 1955 lösten sie schließlich ihre Verlobung. Danach hatte Margaret die ein oder andere Liebschaft am Laufen...

Nachdem ihre Beziehung zu Peter zu Ende ging, war Margaret mit ihrem Freund Billy Wallace zusammen. Auch seinen Antrag soll die Tochter von König George (✝56) angenommen haben – offiziell bestätigt wurde das allerdings nie. 1958 lernte Margaret schließlich den Fotografen Antony Armstrong-Jones kennen, ein Jahr später folgte die Verlobung. Am 6. Mai 1960 heiratete das Paar in der Westminster Abbey, doch glücklich sollen die beiden in ihrer Ehe nicht gewesen sein...

Margaret begann zahlreiche Affären, unter anderem mit Robin Douglas-Home, Mick Jagger (80), Peter Sellers, Eddie Fisher und Warren Beatty (86). Eine ihrer bekanntesten Liebschaften soll allerdings die zu Roddy Llewellyn gewesen sein – einem 17 Jahre jüngeren Mann, der häufig mit der Prinzessin auf der Privatinsel Mustique gesehen wurde. Am 11. Juli 1978 wurde schließlich die Scheidung von Antony und Margaret vollzogen, im selben Jahr heiratete er erneut. Dennoch sollen Antony und Margaret weiterhin eine enge Verbindung gepflegt haben.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

Getty Images Prinzessin Margaret im Jahr 1960

Getty Images Prinzessin Margaret im Juni 1964

