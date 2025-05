Die Klamotten von Prinzessin Diana werden versteigert

Prinzessin Diana (✝36) bleibt auch Jahrzehnte nach ihrem Tod eine Mode-Ikone, deren Stil weltweit bewundert wird. Nun kommen über 300 Devotionalien aus ihrem Kleiderschrank und dem Besitz anderer Royals unter den Hammer. Die Versteigerung findet laut Bild am 26. Juni in Beverly Hills, Kalifornien, im berühmten Auktionshaus Julien's statt. Darunter befinden sich einige der bekanntesten Modekreationen, die Diana bei offiziellen Anlässen trug, sowie persönliche Gegenstände wie ein antikes Armband von Prinzessin Margaret (✝71). Insbesondere die Modestücke der "Königin der Herzen" dürften hohe Summen erzielen.

Ein cremefarbenes, mit Stickereien verziertes Abendkleid von Catherine Walker aus dem Jahr 1986 gehört zu den Highlights der Auktion. Dieses maßgeschneiderte Seidenkleid wurde für Dianas Golfreise nach Saudi-Arabien entworfen und könnte bis zu 300.000 Dollar einbringen. Ebenso begehrt ist ein geblümtes Kleid des Designhauses Bellville Sassoon, das bei besonderen Besuchen, wie 1992 in Spanien, von der Prinzessin getragen wurde. Ein weiterer Hingucker ist ihr berühmter knallroter Skianzug von Head, der zwischen 1985 und 1992 unter anderem bei Skiurlauben in der Schweiz fotografiert wurde. Laut Katalog könnten für diese Teile ebenfalls sechsstellige Beträge geboten werden.

Die Auktion umfasst zudem eine beeindruckende Sammlung an Hosenanzügen, Hüten, Schuhen und weiteren Accessoires von Luxusmarken wie Chanel, Versace und Jimmy Choo. Ein besonders sentimentales Stück ist ein rosafarbener Hut von John Boyd, den Diana während ihrer Flitterwochen 1981 trug. Dieser elegante Strohhut wurde passend zu ihrem pfirsichfarbenen Kostüm angefertigt und wird auf einen Schätzwert von 40.000 Dollar taxiert. Dianas unvergesslicher Stil spiegelt sich in den verschiedensten Modestücken wider, von glamourösen Abendroben bis hin zu schlichten, eleganten Accessoires, die sie auch bei alltäglichen Terminen nie vergaß. Ihr einzigartiger Einfluss bleibt also noch viele Jahre nach ihrem tragischen Tod bestehen.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

Patrick Riviere / Getty Images Lady Diana im Jahr 1988

