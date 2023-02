Dieses bizarre Geschenk erhielt Prinz Harry von Großtante!

Noch mehr schräge Details! Prinz Harry (38) erzählt in seinem kürzlich veröffentlichten Bestseller "Reserve" viele pikante Dinge. Er schießt nicht nur gegen das gesamte Königshaus, sondern auch direkt gegen einzelne Personen. Unter anderem gegen seine Großtante Prinzessin Margaret (✝71). Als Harry siebzehn Jahre alt war, starb die jüngere Schwester der Queen (✝96). Nun macht der britische Royal seine Abneigung gegen Margaret deutlich. Harry klagt über ein gewisses Weihnachtsgeschenk!

In seinem Buch "Reserve" schreibt Harry über seine Großtante, sie wäre ihm völlig fremd gewesen, er hätte Abstand zu ihr gehalten und betitelt sie noch dazu als "kalt". Anscheinend habe die Prinzessin ihren Neffen nur wenig zur Kenntnis genommen und sich "nur selten herabgelassen, mit ihm zu reden". Harry denkt, sie hätte keine große Meinung von ihm gehabt und erklärt sich auch so das "wertlose" Weihnachtsgeschenk. Es soll sich um einen Kugelschreiber gehandelt haben, der mit einem winzigen Gummifisch umwickelt war.

Doch daran knüpft der Duke of Sussex an, dass er sowieso nichts für Prinzessin Margaret empfunden hätte, außer Mitleid und eine Menge Nervosität. Dabei war die Schwester der ehemaligen Königin Großbritanniens genau wie Harry als Rebellin bekannt. Sie hatte Affären und das auch mit Bürgerlichen. "Eigentlich hätten wir befreundet sein sollen. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten", fällt Harry im Nachhinein auf.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

Getty Images Prinzessin Margaret, Prinzessin Diana, Queen Elizabeth II und die Queen Mum 1994

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

