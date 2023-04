So empfand Queen Elizabeth den Tod ihrer Schwester Margaret

2002 war kein einfaches Jahr für Queen Elizabeth II. (✝96)! Gleich zu Beginn des Jahres beging sie ihr 50-jähriges Thronjubiläum, kurze Zeit später musste sie mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. In den ersten Monaten des Jahres verlor die Königin neben ihrer Schwester Prinzessin Margaret (✝71), zu der sie ein enges Verhältnis pflegte, auch ihre Mutter Queen Mum (✝101). Als Margaret starb, war das für die Königin besonders niederschmetternd!

Wie Hello Magazine berichtet, war das Jahr 2002 für die verstorbene Queen eines ihrer schlimmsten Jahre als Regentin. So feierte sie zwar ihr Goldenes Thronjubiläum, musste sich aber nur wenige Tage später für immer von ihrer geliebten Schwester verabschieden. Margaret starb am 9. Februar – genau drei Tage nach dem 50. Jahrestag von Elizabeths Thronübernahme nach dem Tod ihres Vaters König George VI., was der Queen das Herz gebrochen haben soll. Die jüngere Schwester der Queen wurde knapp eine Woche später in einer kleinen Bestattungsfeier beerdigt. Untypisch für royale Familienmitglieder: Margaret wurde eingeäschert und neben ihrem Vater beigesetzt.

Das Jahr wurde für Queen Elizabeth aber noch schlimmer, denn nur wenige Wochen nachdem sie ihre Schwester beerdigen musste, starb auch ihre Mutter, die Queen Mum genannt wurde. Prinz Harry (38) erinnert sich in seinem Buch "Reserve" an die Zeit zurück: "[...] dass dies ein schwerer Schlag für Gan-Gan sein würde, die ebenfalls abbaute. Granny versuchte [ihr] die Teilnahme an der Beerdigung auszureden." Kurz vor Ostern habe er dann vom Tod seiner Urgroßmutter erfahren.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeth und Captain Peter Townsend schauen ein Pferderennen, 1955

Getty Images Prinzessin Margaret, Prinzessin Diana, Queen Elizabeth II und die Queen Mum 1994

