Dieser Royal gab Prinz Harry ein "kaltblütiges" Geschenk

Prinz Harry (40) hat in seiner Autobiografie "Reserve" eine kuriose Erinnerung an ein Weihnachtsgeschenk von Prinzessin Margaret (✝71) geteilt, die ihm einst ein kleines Rätsel aufgab. Während der traditionellen Bescherung an Heiligabend auf Sandringham schenkte ihm seine Großtante einen winzigen Kugelschreiber, der mit einem Gummifisch verziert war. Harry schildert, wie überrascht er war, als er den kleinen Gegenstand auspackte, und sie daraufhin "kaltblütig" nannte. Margaret, die den Moment anscheinend mit Humor nahm, habe betont, dass es sich um einen besonderen Kugelschreiber handele.

Das Geschenk steht im Kontext der ungewöhnlichen Sitten der britischen Royals, die sich traditionell skurrile und günstige Kleinigkeiten schenken anstatt luxuriöser Präsente. Harry beschreibt Margaret in seinem Buch als "Tante Margo", reflektiert jedoch eher wenig über ihre Beziehung zueinander. Dabei gibt er an, dass sie sich zwar nicht sehr nahe standen, er sich aber oft gedacht habe, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeiten Verbündete hätten sein können. Beide hätten sich nach seinen Worten als "Reserven" in ihren Familienrollen gefühlt – eine Bezeichnung, die Harry in seinem gleichnamigen Buch thematisiert. Über Margaret meint er, ihre Beziehung zu Queen Elizabeth II. (✝96) erinnere ihn an sein schwieriges Verhältnis zu seinem Bruder William, geprägt von Rivalität.

Margaret, bekannt für ihre rebellische Natur, wurde oft mit Prinzessin Diana (✝36) verglichen – beide Frauen zogen durch ihre unkonventionelle Art Aufmerksamkeit auf sich. Auch Harry hat sich mit seiner Abkehr von den königlichen Pflichten und seinem Leben in Kalifornien mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) in eine Außenseiterrolle begeben. Seit ihrer Hochzeit 2018 steht sein Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (42) zunehmend unter Spannung. Harry erhob in seinem Buch und seiner Netflix-Doku schwere Vorwürfe gegen seinen Bruder, darunter auch eine handfeste Auseinandersetzung. Trotz der amüsanten Erinnerung an Tante Margarets Fisch-Kugelschreiber wird deutlich, wie sehr sich Harry von den königlichen Traditionen entfernt hat.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

Getty Images Queen Mum, Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Margaret 2001

